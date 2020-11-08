Кравчук считает, что Минские соглашения выполнить невозможно

По его словам, необходимо пересмотреть их последовательности

По его словам, необходимо пересмотреть их последовательности

Фото из открытых источников

Пункты Минских соглашений, которые были утверждены в 2015 году, не могут быть выполнены Украиной. Необходимо пересмотреть их последовательности.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТАСС, пишет RegioNews.

По его словам, за шесть лет много чего изменилось на Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели. Кравчук также отметил, что это признают и другие переговорщики.

"В нашем плане с Донбасса я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", - сказал он.

Кравчук отметил, что главным препятствием стал вопрос возобновления контроля на границе с Россией. По его словам, и в соответствии с планом по Донбассу, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, при каких условиях будут искать альтернативы "Минску".