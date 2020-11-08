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08 ноября 2020, 13:28 147

Кравчук считает, что Минские соглашения выполнить невозможно

08 ноября 2020, 13:28 147
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По его словам, необходимо пересмотреть их последовательности
По его словам, необходимо пересмотреть их последовательности
Фото из открытых источников
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Пункты Минских соглашений, которые были утверждены в 2015 году, не могут быть выполнены Украиной. Необходимо пересмотреть их последовательности.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТАСС, пишет RegioNews.

По его словам, за шесть лет много чего изменилось на Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели. Кравчук также отметил, что это признают и другие переговорщики.

"В нашем плане с Донбасса я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", - сказал он.

Кравчук отметил, что главным препятствием стал вопрос возобновления контроля на границе с Россией. По его словам, и в соответствии с планом по Донбассу, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, при каких условиях будут искать альтернативы "Минску".

Донбасс Россия Украина война минские соглашения
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