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14 декабря 2020, 15:35 279

Более 50% украинцев поддерживают многопартийную систему

14 декабря 2020, 15:35 279
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Часть противников - свыше трети граждан (34,7%)
Часть противников - свыше трети граждан (34,7%)
Фото из открытых источников
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В ноябре 2020 года часть сторонников многопартийности среди украинцев превышает половины (51,3%). Доля противников - свыше трети граждан (34,7%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, пишет RegioNews.

По данным опроса, только на востоке Украины число противников многопартийности (43,2%) несколько превышает число ее сторонников (41,5%).

Поддержка многопартийности возрастает с ростом уровня образования и доходов. Среди сторонников "Европейской солидарности" и "Батькивщины" уровень поддержки многопартийности значительно выше, чем среди сторонников "Слуги народа" и ОПЗЖ.

На вопрос о приемлемом для них количестве партий-субъектов партийной системы 55% опрошенных граждан ответили "от 2 до 5", еще 22% - "5-10 партий".

Однопартийность больше всего поддерживают люди в возрасте 50-59 лет, с низким достатком, со средним специальным образованием, сторонники ОПЗЖ.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 30 октября по 5 ноября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, что более 60% украинцев не видят партии, которая представляла бы их интересы.

Украина украинцы опрос партия Верховная Рада
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