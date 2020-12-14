Раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год
Весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос"
Весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос"
Верховной Раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год. Такое решение одобрил комитет по организации государственной власти.
Об этом написал заместитель председателя комитета Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
"Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области", - сообщил парламентарий.
Он отметил, что весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос" Романа Лозинского, который единственный проголосовал "против".
Напомним, ранее в Раде объяснили, почему важно продолжить особый статус Донбасса.
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