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14 декабря 2020, 16:51 3

Раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год

14 декабря 2020, 16:51 3
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Весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос"
Весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос"
Фото из открытых источников
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Верховной Раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год. Такое решение одобрил комитет по организации государственной власти.

Об этом написал заместитель председателя комитета Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области", - сообщил парламентарий.

Он отметил, что весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос" Романа Лозинского, который единственный проголосовал "против".

Напомним, ранее в Раде объяснили, почему важно продолжить особый статус Донбасса.

Донбасс Украина Верховная Рада правительство комитет
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