Раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год

Весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос"

Весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос"

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Верховной Раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год. Такое решение одобрил комитет по организации государственной власти.

Об этом написал заместитель председателя комитета Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews. "Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области", - сообщил парламентарий. Он отметил, что весь комитет в полном составе проголосовал "за", за исключением представителя партии "Голос" Романа Лозинского, который единственный проголосовал "против". Напомним, ранее в Раде объяснили, почему важно продолжить особый статус Донбасса.

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