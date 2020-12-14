"Слуги народа" 14 декабря проведут заседание фракции: что обсудят

Планируется рассмотреть 9 вопросов

Планируется рассмотреть 9 вопросов

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Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telеgram, пишет RegioNews

Так, по его словам, сегодня вечером состоится заседание фракции. Кроме проекта бюджета, будут рассматриваться следующие законопроекты:

3087д – о Бюро экономической безопасности,

4470 – по противодействию коррупции,

4471 – по составлению админпротоколов в отношении судей,

3760 – об инвестнянях,

3656 – по снижению ставки НДС для аграрных производителей,

4065 – об информации, необходимой для декларирования,

3132 – относительно усиления полномочий Антимонопольного комитета,

3014 – предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".

Также, по словам Качуры, возможно, будут рассматриваться кадровые вопросы.

Вместе с тем нардеп предположил, что скорее всего, их будут обсуждать во вторник на отдельном заседании фракции.

Напомним, ранее Качура заявил, что в "Слуге народа" готовы поддержать проект госбюджета от Минздрава.