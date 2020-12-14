"Слуги народа" 14 декабря проведут заседание фракции: что обсудят
Планируется рассмотреть 9 вопросов
Планируется рассмотреть 9 вопросов
Вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telеgram, пишет RegioNews
Так, по его словам, сегодня вечером состоится заседание фракции. Кроме проекта бюджета, будут рассматриваться следующие законопроекты:
- 3087д – о Бюро экономической безопасности,
- 4470 – по противодействию коррупции,
- 4471 – по составлению админпротоколов в отношении судей,
- 3760 – об инвестнянях,
- 3656 – по снижению ставки НДС для аграрных производителей,
- 4065 – об информации, необходимой для декларирования,
- 3132 – относительно усиления полномочий Антимонопольного комитета,
- 3014 – предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".
Также, по словам Качуры, возможно, будут рассматриваться кадровые вопросы.
Вместе с тем нардеп предположил, что скорее всего, их будут обсуждать во вторник на отдельном заседании фракции.
Напомним, ранее Качура заявил, что в "Слуге народа" готовы поддержать проект госбюджета от Минздрава.
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу