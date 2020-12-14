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14 декабря 2020, 11:46 13

"Слуги народа" 14 декабря проведут заседание фракции: что обсудят

14 декабря 2020, 11:46 13
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Планируется рассмотреть 9 вопросов
Планируется рассмотреть 9 вопросов
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Вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telеgram, пишет RegioNews

Так, по его словам, сегодня вечером состоится заседание фракции. Кроме проекта бюджета, будут рассматриваться следующие законопроекты:

  • 3087д – о Бюро экономической безопасности,
  • 4470 – по противодействию коррупции,
  • 4471 – по составлению админпротоколов в отношении судей,
  • 3760 – об инвестнянях,
  • 3656 – по снижению ставки НДС для аграрных производителей,
  • 4065 – об информации, необходимой для декларирования,
  • 3132 – относительно усиления полномочий Антимонопольного комитета,
  • 3014 – предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".

Также, по словам Качуры, возможно, будут рассматриваться кадровые вопросы.

Вместе с тем нардеп предположил, что скорее всего, их будут обсуждать во вторник на отдельном заседании фракции.

Напомним, ранее Качура заявил, что в "Слуге народа" готовы поддержать проект госбюджета от Минздрава.

Украина нардепы заседание нардеп фракция
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