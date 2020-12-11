Назначена дата первой сессии Черновицкого областного совета
Черновицкая областная ТИК обнародовала постановление
Черновицкая областная ТИК обнародовала постановление
Первая сессия Черновицкого облсовета VIII созыва состоится 17 декабря.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Черновицкого облсовета.
Обнародовано постановление Черновицкой областной территориальной избирательной комиссии о назначении первой сессии Черновицкого облсовета.
Согласно постановления Черновицкой областной территориальной избирательной комиссии № 145 от 08 декабря 2020 года "О назначении первой сессии Черновицкого областного совета VIII созыва", согласно части 3 статьи 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", пленарное заседание первой сессии новоизбранной Черновицкой областной рады VIII созыва состоится 17 декабря 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкий областной совет избраны 64 депутата.
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