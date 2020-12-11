Назначена дата первой сессии Черновицкого областного совета

10 декабря 2020

Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"

Реинкарнация в кресле председателя Днепропетровской ОГА Резниченко, назначение которого ожидается в эту пятницу и который во времена президентства Порошенко занимал именно эту должность, а сейчас попа...