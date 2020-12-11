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11 декабря 2020, 17:05 162

Назначена дата первой сессии Черновицкого областного совета

11 декабря 2020, 17:05 162
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Черновицкая областная ТИК обнародовала постановление
Фото из открытых источников
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Первая сессия Черновицкого облсовета VIII созыва состоится 17 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Черновицкого облсовета.

Обнародовано постановление Черновицкой областной территориальной избирательной комиссии о назначении первой сессии Черновицкого облсовета.

Согласно постановления Черновицкой областной территориальной избирательной комиссии № 145 от 08 декабря 2020 года "О назначении первой сессии Черновицкого областного совета VIII созыва", согласно части 3 статьи 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", пленарное заседание первой сессии новоизбранной Черновицкой областной рады VIII созыва состоится 17 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкий областной совет избраны 64 депутата.

выборы Иван Мунтян Черновецкий облсовет сессия ТИК
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