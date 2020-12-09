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09 декабря 2020, 13:49 110

В Николаеве избрали нового главу областного совета

09 декабря 2020, 13:49 110
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"За" кандидатуру проголосовали 52 депутата
"За" кандидатуру проголосовали 52 депутата
Фото: inshe.tv
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Сегодня, 9 декабря, в Николаеве новоизбранные депутаты областного совета восьмого созыва собрались на первое пленарное заседание, где избрали главой совета Анну Замазееву от "Слуг народу".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "НикВести".

На сессии зарегистрировалось 62 депутата, двое отсутствуют по уважительной причине.

Известно, что на должность главы облсовета была выдвинута только одна кандидатура - Анны Замазеевой от "Слуги народа”.

Главу облсовета выбирали тайным голосованием. "За" проголосовали 52 депутата, против - 7 депутатов.

Отмечается, что новый глава областного совета восьмого созыва принесла присягу. Перед собой Анна Замазеева ставит задачу улучшить условия для инвесторов в области, чтобы регион стал финансово независимым и не ждал дотаций от государства.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким поздравил ее с новой должностью, пожелав успехов.

Напомним, ранее сообщалось, что главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко вручили две повестки на допрос.

Слуга народа облсовет голосование Кандидат глава депутаты
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