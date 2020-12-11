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11 декабря 2020, 15:05 97

"Слуги народа" 14 декабря соберутся на заседание: СМИ узнали, что на повестке дня фракции

11 декабря 2020, 15:05 97
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В понедельник, 14 декабря, в 18:00 состоится заседание пропрезидентской фракции "Слуга народа".

Как пишет RegioNews, об этом сообщила "Страна" со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что среди повестки дня государственный бюджет и кадровые вопросы, связанные с законом, который вступил в силу 6 декабря.

"Нужно что-то с этим решить. Заместители тоже не могут полноценно работать из-за этого закона, работа министерств заблокирована", - заявил источник издания.

Ранее сообщалось, что "Слугу народа" Петруняка поймали за просмотром пикантного фото в Раде.

Украина Слуга народа нардепы парламент фракция
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