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09 декабря 2020, 16:30 13

Днепропетровскую ОГА может опять возглавить Валентин Резниченко

09 декабря 2020, 16:30 13
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Кабмин согласовал его назначение и увольнение предшественника
Кабмин согласовал его назначение и увольнение предшественника
Фото из открытых источников
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Правительство сегодня согласовало представления на назначение и увольнение предыдущего главы ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Василия Мокана.

Василий Мокан сообщает, что на сегодняшнем заседании правительство, среди прочего, проголосовало за: представление на увольнение Бондаренко Александра Викторовича с должности председателя Днепропетровской ОГА (по соглашению сторон) и представление на назначение Резниченко Валентина Михайловича председателем Днепропетровской ОГА.

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Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, December 9, 2020

Как известно, Резниченко возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию практически всю каденцию Петра Порошенко (от 26.03.2015 до 27.06.2019), а до того работал в УМХ с Борисом Ложкиным. Зато Бондаренко считают близким к Коломойскому.

Напомним, ранее сообщалось, что избрание нового председателя Днепропетровского облсовета перенесли на 16 декабря.

Кабмин назначение ОГА Днепропетровская область глава
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