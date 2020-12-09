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09 декабря 2020, 17:07 132

Комиссия Волынского облсовета рекомендует признать работу председателя Волынской ОГА неудовлетворительной

09 декабря 2020, 17:07 132
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Завтра на сессии облсовета должны заслушать отчет председателя ОГА
Завтра на сессии облсовета должны заслушать отчет председателя ОГА
Фото из открытых источников
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Постоянная комиссия Волынского облсовета по вопросам законности рекомендовала сессии признать работу председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйка неудовлетворительной.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "ВолыньUA".

Депутаты комиссии рассмотрели вопрос "Об отчете председателя областной государственной администрации Ю.Погуляйко по вопросам выполнения бюджета, программ социально-экономического и культурного развития территорий и делегированных полномочий в 2019-2020 годах". Сам глава ОГА на заседание комиссии не пришел.

Председатель постоянной комиссии по вопросам законности Анатолий Витив (ВО "Свобода") предложил признать работу администрации Юрия Погуляйко неудовлетворительной.

Депутаты имеют право услышать и оценить работу председателя Волынской ОГА. Меня удивляет полное игнорирование Юрием Погуляйко депутатского корпуса. Его администрация полностью провалила работу. Я рекомендую комиссии признать работу Юрия Погуляйко неудовлетворительной, - сказал "свободовец".

Члены комиссии поддержали предложение Анатолия Витива.

На запланированной на завтра внеочередной сессии Волынского областного совета первым вопросом повестки дня стоит "Об отчете председателя областной государственной администрации Ю. Погуляйко по вопросам выполнения бюджета, программ социально-экономического и культурного развития территорий и делегированных полномочий в 2019-2020 годах".

Напомним, ранее сообщалось, что во втором туре выборов мэра Луцка победил Игорь Полищук.

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