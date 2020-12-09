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09 декабря 2020, 17:20 6

Правительство согласовало кандидата на должность руководителя Государственной фискальной службы

09 декабря 2020, 17:20 6
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Мельник за Януковича возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), а также работал в Министерстве доходов и сборов.
Мельник за Януковича возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), а также работал в Министерстве доходов и сборов.
Фото: КМУ
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Кабинет министров рассмотрел ряд кадровых назначений, а также согласовал предложение о назначении Мельника Вадима Ивановича на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

Соответствующие распоряжения правительства одобрен на заседании 9 декабря, пишет RegioNews.

Известно, что Вадим Мельник - налоговик еще с нулевых. За Януковича возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), а также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления фінрозслідувань ДФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там - 270 тысяч гривен зарплаты за январь-сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковское заимствование в почти миллион.

Напомним, в декабре 2018 года началось реформирование Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Ранее сообщалось, что работники ДФС в несколько раз получают меньшую зарплату, чем правоохранители.

Кабмин Украина правительство налоговая служба Чиновник
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