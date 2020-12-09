Правительство согласовало кандидата на должность руководителя Государственной фискальной службы

Мельник за Януковича возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Мельник за Януковича возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Фото: КМУ

Кабинет министров рассмотрел ряд кадровых назначений, а также согласовал предложение о назначении Мельника Вадима Ивановича на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

Соответствующие распоряжения правительства одобрен на заседании 9 декабря, пишет RegioNews. Известно, что Вадим Мельник - налоговик еще с нулевых. За Януковича возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), а также работал в Министерстве доходов и сборов. В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления фінрозслідувань ДФСУ. Позже Мельник это управление возглавил. В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там - 270 тысяч гривен зарплаты за январь-сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковское заимствование в почти миллион. Напомним, в декабре 2018 года началось реформирование Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. Ранее сообщалось, что работники ДФС в несколько раз получают меньшую зарплату, чем правоохранители.

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