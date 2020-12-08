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Зеленский назначил Полоскова председателем Закарпатской ОГА
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08 декабря 2020, 14:48 55

Зеленский назначил Полоскова председателем Закарпатской ОГА

08 декабря 2020, 14:48 55
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Соответствующий указ глава государства подписал 7 декабря
Соответствующий указ глава государства подписал 7 декабря
Офис президента
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українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Соответствующий указ № 555/2020 глава государства подписал 7 декабря.

"Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Владимир Зеленский пожелал новому главе Закарпатской облгосадминистрации результативной работы на благо региона", - сообщили в ОП.

Отметим, что Зеленский также соответствующим указом уволил Алексея Петрова с этой должности.

Известно, что Полосков родился в 1968 году. В 1997-м окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Напомним, 7 декабря Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета.

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