Зеленский назначил Полоскова председателем Закарпатской ОГА

Соответствующий указ глава государства подписал 7 декабря

Соответствующий указ глава государства подписал 7 декабря

Офис президента

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Соответствующий указ № 555/2020 глава государства подписал 7 декабря.

"Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Владимир Зеленский пожелал новому главе Закарпатской облгосадминистрации результативной работы на благо региона", - сообщили в ОП.

Отметим, что Зеленский также соответствующим указом уволил Алексея Петрова с этой должности.

Известно, что Полосков родился в 1968 году. В 1997-м окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Напомним, 7 декабря Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета.