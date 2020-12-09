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В Полтаве горит историческое здание: центр перекрыт
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09 декабря 2020, 09:17 333

В Полтаве горит историческое здание: центр перекрыт

09 декабря 2020, 09:17 333
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Сейчас на месте работают 14 единиц техники и более 50 спасателей
Сейчас на месте работают 14 единиц техники и более 50 спасателей
Фото: Facebook
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Сегодня, 9 декабря, ночью в центре города загорелось двухэтажное здание торгово-развлекательного центра, где некогда был кинотеатр, а еще раньше - дом Полтавского дворянского собрания.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

9 декабря в 4:30 в городе Полтава по улице Соборности, 31, в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр) возник пожар”, - говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что горит кровля кафе площадью около 150 кв. м, также огонь смежными помещениями распространился на здание кинотеатра им. И.П. Котляревского.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара", - сказано в сообщении.

Движение транспорта в центре города по состоянию на 07:20 перекрыто. Маршрутки объезжают центр, троллейбусы стоят.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил на помощь пострадавшим от пожаров на Харьковщине 3,3 млн грн.

пожар Полтава спасатели ГСЧС Дом
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