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09 декабря 2020, 15:29 108

Первым замглавы Николаевского облсовета стал представитель "ОПЗЖ"

09 декабря 2020, 15:29 108
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"За" Владимира Фроленко проголосовали 58 депутатов
"За" Владимира Фроленко проголосовали 58 депутатов
Фото: НикВести
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Сегодня, 9 декабря, на сессии Николаевского областного совета VIII созыва депутаты путем тайного голосования избрали на должность первого заместителя главы облсовета Владимира Фроленко от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "НикВести".

За его кандидатуру проголосовали 58 депутатов. В 2 бюллетенях депутаты поставили отметку "не поддерживаю кандидата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально глава областного совета Анна Замазеева вынесла на тайное голосование кандидатуры Владимира Фроленко "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Михаила Талпы "Европейская Солидарность" на пост своего первого заместителя.

Однако Михаил Талпа отказался претендовать на должность первого заместителя главы облсовета.

Ранее сообщалось, что в Николаеве избрали нового главу областного совета.

заместитель Слуга народа ОПЗЖ Николаев депутат глава
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