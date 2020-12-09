Первым замглавы Николаевского облсовета стал представитель "ОПЗЖ"
Сегодня, 9 декабря, на сессии Николаевского областного совета VIII созыва депутаты путем тайного голосования избрали на должность первого заместителя главы облсовета Владимира Фроленко от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "НикВести".
За его кандидатуру проголосовали 58 депутатов. В 2 бюллетенях депутаты поставили отметку "не поддерживаю кандидата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изначально глава областного совета Анна Замазеева вынесла на тайное голосование кандидатуры Владимира Фроленко "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Михаила Талпы "Европейская Солидарность" на пост своего первого заместителя.
Однако Михаил Талпа отказался претендовать на должность первого заместителя главы облсовета.
Ранее сообщалось, что в Николаеве избрали нового главу областного совета.