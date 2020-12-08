14:48  08 декабря
Зеленский назначил Полоскова председателем Закарпатской ОГА
13:38  08 декабря
В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 может появиться в аптеках
08:13  08 декабря
Сутки в ООС: боевики стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2020, 13:56 292

Начальника отделения одного из райвоенкоматов Харькова поймали на взятке

08 декабря 2020, 13:56 292
Читайте також українською мовою
Майор ВСУ обещал "закрыть" вопрос с призывом на службу
Майор ВСУ обещал "закрыть" вопрос с призывом на службу
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Харьковской области задержали военного после получения первой части неправомерной выгоды. В его автомобиле изъяли 600 долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За 1000 долларов начальник отделения районного военного комиссариата Харькова обещал "закрыть" вопрос с призывом гражданина на военную службу", - говорится в сообщении.

Майора задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

За преступление действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на Винниччине голову ОТГ будут судить за взятку в более 10 тысяч долларов.

взятка военные полиция Харьков Уголовная ответственность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Сумской облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Ивано-Франковский облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »