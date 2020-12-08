Начальника отделения одного из райвоенкоматов Харькова поймали на взятке

Майор ВСУ обещал "закрыть" вопрос с призывом на службу

Майор ВСУ обещал "закрыть" вопрос с призывом на службу

Фото: Нацполиция

Правоохранители Харьковской области задержали военного после получения первой части неправомерной выгоды. В его автомобиле изъяли 600 долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За 1000 долларов начальник отделения районного военного комиссариата Харькова обещал "закрыть" вопрос с призывом гражданина на военную службу", - говорится в сообщении.

Майора задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

За преступление действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на Винниччине голову ОТГ будут судить за взятку в более 10 тысяч долларов.