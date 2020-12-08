В Украине в течение двух месяцев хотят ликвидировать областные управления Госгеокадастра

Соответствующий приказ во исполнение постановления Кабинета министров был подписан 24 ноября

Соответствующий приказ во исполнение постановления Кабинета министров был подписан 24 ноября

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Главные управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в областях и городе Киеве планируют ликвидировать в течение следующих двух месяцев.

Об этом председатель Госгеокадастра Роман Лещенко заявил в комментарии "Экономической правде", информирует RegioNews.

По словам Лещенко, соответствующий приказ во исполнение постановления Кабинета министров был подписан 24 ноября.

"Установить срок заявления кредиторами требований к территориальных органов Госгеокадастра, что ликвидируется, два месяца со дня опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица в порядке, определенном действующим законодательством", — говорится в приказе.

Вместо областных управлений хотят образовать территориальные органы Госгеокадастра как структурные его подразделения аппарата.

"Это одна из крупнейших в истории Украины реорганизаций ведомства. По предварительным оценкам, она позволит сэкономить 500 млн грн средств и направить их на оцифровку страны, оптимизации реестров и полноценного запуска Национальной инфраструктуры геопространственных данных", — заявил Лещенко.

Напомним, ранее Лещенко заявил, что в Украине разворовали почти 8 миллионов гектаров земли.