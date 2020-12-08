Рада может рассмотреть бюджет не на внеочередном заседании

Зато его могут рассмотреть на пленарном заседании 15 декабря

Зато его могут рассмотреть на пленарном заседании 15 декабря

Фото из открытых источников

Верховная рада, вероятно, не будет собираться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о государственном бюджете на 2021 год. Зато его могут рассмотреть на пленарном заседании 15 декабря.

Об этом заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в комментарии Суспильному, передает RegioNews.

По словам депутата, парламентарии пришли к выводу, что необходимости созвать внеочередное заседание нет.

Будем рассматривать на очередном заседании. Бюджетный комитет будет работать в понедельник, 14 декабря, вполне логично, что в зале будем голосовать в режиме пленарного заседания. Несколько дней не играют кардинальной роли, вполне нормально, если Рада проголосует 15 декабря, – отметила она.

При этом Кравчук сообщила, что голосование назначат на начало недели на случай, если какая-то политсила попытается заблокировать рассмотрение законопроекта.

Спикер будет ставить рассмотрение в график в начале недели, чтобы она успела вступить в силу в случае, если кому-то захочется заблокировать рассмотрение, – рассказала она.

В то же время, по словам нардепа, во фракции пока не ожидают таких действий со стороны коллег по парламенту. При этом она отметила, что не все политсилы довольны действующим проектом бюджета.

Какой бы этот бюджет не был неидеальный, это – кризисный бюджет. Он лучше, чем бюджет 2019 года с учетом секвестра. По каким статьям есть замечания коллег в Минздраве, в образовательном комитете. Но даже в таком варианте на медицину выделяется на 30 миллиардов больше, чем в 2020 году, – подчеркнула депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда Рада может рассмотреть госбюджет-2021, закон о НАЗК и особый статус Донбасса.