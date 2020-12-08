Стало известно, когда Рада может рассмотреть госбюджет-2021, закон о НАПК и особый статус Донбасса

Официальная повестка рабочего дня 15 декабря на ресурсах парламента пока не опубликована

Официальная повестка рабочего дня 15 декабря на ресурсах парламента пока не опубликована

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Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о бюджете на 2021 год на заседании во вторник, 15 декабря. Также парламентарии возьмутся за продление особого статуса Донбасса и законопроект о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет RegioNews. "Через неделю в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. В повестке ожидаем:

1) Принятие Бюджета следующего года №4000;

2) Продление на год спецзакона про Донбасс №4467;

3) Закон про возвращение полномочий НАПК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) №4470", - написал нардеп. Стоит отметить, что официальная повестка рабочего дня 15 декабря на ресурсах парламента пока не опубликована. Напомним, 7 декабря в Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса.

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