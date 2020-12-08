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08 декабря 2020, 15:56 47

Стало известно, когда Рада может рассмотреть госбюджет-2021, закон о НАПК и особый статус Донбасса

08 декабря 2020, 15:56 47
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Официальная повестка рабочего дня 15 декабря на ресурсах парламента пока не опубликована
Официальная повестка рабочего дня 15 декабря на ресурсах парламента пока не опубликована
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Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о бюджете на 2021 год на заседании во вторник, 15 декабря. Также парламентарии возьмутся за продление особого статуса Донбасса и законопроект о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.

"Через неделю в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. В повестке ожидаем:
1) Принятие Бюджета следующего года №4000;
2) Продление на год спецзакона про Донбасс №4467;
3) Закон про возвращение полномочий НАПК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) №4470", - написал нардеп.

Стоит отметить, что официальная повестка рабочего дня 15 декабря на ресурсах парламента пока не опубликована.

Напомним, 7 декабря в Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса.

Украина бюджет нардепы Верховная Рада парламент
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