Рада може розглянути бюджет не на позачерговому засіданні

Натомість його можуть розглянути на пленарному засіданні 15 грудня

Натомість його можуть розглянути на пленарному засіданні 15 грудня

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Верховна рада, ймовірно не збиратиметься на позачергове засідання для розгляду законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік. Натомість його можуть розглянути на пленарному засіданні 15 грудня.

Про це заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла у коментарі Суспільному, передає RegioNews.

За словами депутатки, парламентарі дійшли висновку, що потреби скликати позачергове засідання немає.

Будемо розглядати на черговому засіданні. Бюджетний комітет буде працювати в понеділок, 14 грудня, цілком логічно, що в залі будемо голосувати в режимі пленарного засідання. Кілька днів не грають кардинальної ролі, цілком нормально, якщо Рада проголосує 15 грудня, – зазначила вона.

При цьому Кравчук повідомила, що голосування призначать на початок тижня на випадок, якщо якась політсила спробує заблокувати розгляд законопроєкту.

Спікер буде ставити розгляд у графік на початку тижня, щоб вона встигла набути чинності у випадку, якщо комусь захочеться заблокувати розгляд, – розповіла вона.

Водночас, за словами нардепки, у фракції поки що не очікують на такі дії з боку колег по парламенту. При цьому вона зазначила, що не всі політсили задоволені чинним проєктом бюджету.

Який би цей бюджет не був неідеальний, це – кризовий бюджет. Він кращий, ніж бюджет 2019 року з урахуванням секвестру. По якихось статтях є зауваження колег у МОЗ, в освітньому комітеті. Але навіть у такому варіанті на медицину виділяється на 30 мільярдів більше, ніж у 2020 році, – підкреслила депутатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли Рада може розглянути держбюджет-2021, закон про НАЗК і особливий статус Донбасу.