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07 декабря 2020, 11:01 1593

В Одессе разоблачили пять нелегальных сall-центров: обслуживали российский бизнес

07 декабря 2020, 11:01 1593
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"Схему" организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ІТ-специалисты
Фото: СБУ
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В Одессе киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российский бизнес замеченный в финансировании террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО", - сообщили оперативники.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ. Все организаторы схемы установлены, с ними происходят процессуальные действия.

Напомним, ранее СБУ обнаружила сеть интернет-агитаторов, которая действовала в трех областях.

ОРДЛО СБУ террористы уголовное дело правоохранители
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