Хмельницкий облсовет избрал еще одного заместителя председателя

Им стал представитель партии "Европейская солидарность" Валентин Соколюк

Им стал представитель партии "Европейская солидарность" Валентин Соколюк

Фото Хмельницкого обласного совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Хмельницкого облсовета.

Заместителем председателя Хмельницкого областного совета стал Валентин Соколюк от партии "Европейская Солидарность". За его кандидатуру проголосовали 40 депутатов, против – 9 избранников, 7 бюллетеней признаны не действительными. Новоизбранный заместитель зачитал присягу должностного лица местного самоуправления.

Первая сессия Хмельницкого областного совета не завершила свою работу. Объявлен перерыв до 14 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидатка от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавил Хмельницкую областную раду, а соратник Симчишина стал заместителем председателя Хмельницкого облсовета.