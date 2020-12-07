В МИД не знают, когда Украина перейдет к плану Б относительно Донбасса

Это зависит от успехов по нынешнему треку, в рамках которого Украина добивается вывода российских войск и поэтапной реинтеграции территорий

Это зависит от успехов по нынешнему треку, в рамках которого Украина добивается вывода российских войск и поэтапной реинтеграции территорий

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда власть сможет перейти к так называемому плану Б по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Но он знает, от чего это зависит.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Україна", пишет RegioNews. "Отвечу максимально корректно: я не знаю, когда наступит этот момент", - ответил Кулеба на вопрос о том, когда Украина вытащит из ящика план Бы. Он также отметил, что это зависит от успехов по нынешнему треку, в рамках которого Украина добивается вывода российских войск и поэтапной реинтеграции территорий Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские договоренности невозможно выполнить, и полагается на переговоры в "нормандском формате".

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