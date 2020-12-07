Сутки в ООС: по всей линии разграничения наблюдается тишина"
В течение предыдущих суток и с начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано никаких нарушений режима "тишины".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - отмечают в штабе.
За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.
С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Напомним, 6 ноября сообщалось, что на Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины".