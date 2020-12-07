09:02  07 декабря
В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19
08:41  07 декабря
Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%
08:13  07 декабря
Сутки в ООС: по всей линии разграничения наблюдается тишина"
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2020, 08:13 26

Сутки в ООС: по всей линии разграничения наблюдается тишина"

07 декабря 2020, 08:13 26
Читайте також українською мовою
С начала текущих суток также никаких нарушений
С начала текущих суток также никаких нарушений
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение предыдущих суток и с начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано никаких нарушений режима "тишины".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - отмечают в штабе.

За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что на Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины".

ООС Донбасс боевики война военная техника
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Закарпатский облсовет
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »