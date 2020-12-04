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04 декабря 2020, 19:08 83

Разумков назвал причину, которая мешает в решении конституционного кризиса

04 декабря 2020, 19:08 83
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Вопрос о самой деятельности КСУ урегулировать пока не могут, поскольку инициаторы законопроектов просят дождаться вердикта Венецианской комиссии по этому вопросу
Вопрос о самой деятельности КСУ урегулировать пока не могут, поскольку инициаторы законопроектов просят дождаться вердикта Венецианской комиссии по этому вопросу
Фото: УНИАН
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Принятие Верховной Радой закона о возвращении электронного декларирования для урегулирования конституционного кризиса недостаточно. Также соответствующие законопроекты должна одобрить Венецианская комиссия

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews со ссылкой на "Подробности".

"Из конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три позиции, которые нам надо решить. Первое — это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Второе — это создание условий нормальной работы НАПК, с учетом тех позиций, которые были отражены в решении Конституционного суда. и третий вопрос — это создание баланса в различных вертикалях власти и прогнозируемость решений", — сказал Разумков.

Также он уточнил, что вопрос о самой деятельности КСУ урегулировать пока не могут, поскольку инициаторы законопроектов просят дождаться вердикта Венецианской комиссии по этому вопросу.

"Есть законопроекты, по которым субъекты законодательной инициативы обратились с предложением пока их не рассматривать, чтобы дождаться заключения Венецианской комиссии", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

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