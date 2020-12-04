Садовый принял присягу городского головы Львова

Он уже в четвертый раз стал мэром города

Он уже в четвертый раз стал мэром города

Фото: из открытых источников

В пятницу, 4 декабря, во время торжественного заседания сессии Львовского городского совета Андрей Садовый принял присягу и официально стал мэром Львова.

Об этом сообщает издание Zaxid.net, передает RegioNews. В начале заседания председатель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий объявил результаты выборов городского головы Львова. Он передал Садовому символические клеймо, цепь, печать и ключи от исторических ворот Львова. Депутаты и мэр приняли присягу на верность украинскому государству. Эта каденция будет каденцией особых вызовов, которые будут стоять перед нами. В первую очередь, это неслыханная эпидемия, которая вводит в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит, это, однозначно, забота о медиках, которые спасают наши жизни", - сказал Садовый. Во время сессии также приняли присягу двое депутатов от фракции "Самопомощь" Юрий Мельник и Любовь Давыдович, которые стали депутатами горсовета вместо двух однопартийцев, которые были избраны во Львовский областной совет. Напомним, во втором туре выборов мэра Львова победил Садовый, во Львове объявили официальные результаты выборов мэра. Читайте также: Проигравший победитель: львовский казус Садового.

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