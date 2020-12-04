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04 декабря 2020, 09:22 6

Венедиктова рассказала, имеет ли Зеленский отношение к открытию дел против Порошенко

04 декабря 2020, 09:22 6
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По мнению генпрокурора, речь не идет о политических преследованиях
По мнению генпрокурора, речь не идет о политических преследованиях
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что президент Украины Владимир Зеленский "не сводит счеты" со своими оппонентами, и не прикрывает людей, из своего окружения.

Как передает RegioNews, об этом генпрокурор рассказала в эфире одного из телеканалов.

По мнению генпрокурора, это делает Зеленского не причастным к делам относительно деятельности пятого Президента Украины Петра Порошенко.

"Президент Зеленский, пожалуй, первый президент, который не открывает дела против своих врагов и не закрывает против друзей. Не фальсифицирует. То есть, мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. И здесь точно речь не идет о политических преследованиях. Потому что много дел было открыто только по решению судов. Будем смотреть, как будут эти дела расследоваться. У нас разные органы следствия (работают - ред.) в отношении господина Порошенко. И ГБР расследует, и НАБУ расследует”, - отметила генпрокурор.

Напомним, ранее Венедиктова приказала проверить законность "Большого строительства” Зеленского.

Владимир Зеленский Петр Порошенко президент генпрокурор Ирина Венедиктова
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