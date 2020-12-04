Блогер высмеял неизвестных экспертов, которые расхваливают министра Чернышова

В публикациях "высоко оценивается работа главы Минрегиона"

В публикациях "высоко оценивается работа главы Минрегиона"

Фото: из открытых источников

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал экономический эксперт Фонда общественной безопасности и блогер Юрий Гаврилечко, передает RegioNews.

По его словам, "Чернышов должен поставить памятник "неизвестному эксперту", поскольку сегодня в СМИ распространяются позитивные публикации о его работе с подачей в виде "экспертного мнения". При этом имена этих экспертов не называются.

В качестве примера Гаврилечко привел статью "Эксперты позитивно оценили работу Алексея Чернышова в составе Кабмина" .

"В данном случае "упущенные" эксперты, все как один бодро и дружно отметились в воспевании особых успехов министра Алексея Чернышова. Мол, просто чудо, а не чиновник. И на критику реагирует толерантно и конструктивно, и президентский проект "Большое строительство" так тщательно контролирует, что практически на 100% план работ выполняется (ну как на 100% - строительство школ на 100%, все остальное, включая дороги, - на 95%), и денег на это из "ковидного фонда" ни копейки не взял. Ну и "вишенка на торте": оказывается, по "мнению экспертов", именно Чернышов успешно провел административно-территориальную реформу, благодаря тому, что "удалось наладить диалог с местным самоуправлением", в чем ему помог опыт работы на посту главы государственной областной администрации в Киевской области!" – отметил Гаврилечко.

При этом он напомнил, в должности главы Киевской ОГА Чернышов проработал с 28 октября 2019 по 3 марта 2020 года. "То есть… 4 календарных месяца и одну неделю. С учетом же новогодних праздников, реально, порядка 3,5 месяца. И вот за это время он получил опыт, позволивший ему провести админтерреформу? Да он просто гений публичного администрирования какой-то! Ну просто ненаучная фантастика и повторение порошенковских "144 реформ"!" – добавил блогер.

Также он выразил недоумение, кем из коллег-экспертов действительно "высоко оценивается работа главы Минрегиона Алексея Чернышова", добавив, что лично он уже полгода видит "исключительно комментарии "фак-апов", начиная от провала реформирования такого коррупционного монстра как ГАСИ г-ном Чернышовым" и заканчивая "чудесами с "Большим строительством" .

"Уважвемые представители СМИ, не сочтите за труд, публикуя то или иное экспертное мнение – не поленитесь сослаться на эксперта и привести хоть парочку его регалий. Для вас это не составит особого труда, а эксперту – приятно. И его коллеги смогут, если что, поддержать его своим комментарием. Плюс к этому, еще и на интервью для вашего издания согласятся в будущем с большим рвением и страстью. К тому же, следует помнить и о том, что деанонимизация всегда вызывает больше доверия, чем, пусть и заслуженный и проверенный временем источник типа "ОБС" (одна бабка сказала)", - подытожил Гаврилечко.

Как ранее сообщал RegioNews, "Большое строительство": Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского.

Напомним, новогодний подарок Зеленскому: Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку.

Также сообщалось, что министр Чернышов пытается уйти от ответственности за проваленную реформу ГАСИ.

Как считает эксперт Глеба, министр Чернышов сознательно сорвал реформу ГАСИ и должен за это ответить.