Блогер висміяв невідомих експертів, які розхвалюють міністра Чернишова

У публікаціях "високо оцінюється робота голови Мінрегіону"

У публікаціях "високо оцінюється робота голови Мінрегіону"

Фото: з відкритих джерел

Про це на своїй сторінці в "Фейсбук" написав економічний експерт Фонду суспільної безпеки та блогер Юрій Гаврилечко, передає RegioNews.

За його словами, "Чернишов повинен поставити пам'ятник "невідомому експерту", оскільки сьогодні в ЗМІ поширюються позитивні публікації про його роботу з подачею у вигляді "експертної думки". При цьому імена цих експертів не називаються".

Як приклад Гаврилечко навів статтю "Експерти позитивно оцінили роботу Олексія Чернишова у складі Кабміну" .

"В даному випадку "безіменні" експерти, все як один бадьоро і дружно відзначилися в оспівуванні особливих успіхів міністра Олексія Чернишова. Мовляв, просто диво, а не чиновник. І на критику реагує толерантно і конструктивно, і президентський проєкт "Велике будівництво", так ретельно контролює, що практично на 100% план робіт виконується (ну як на 100% - будівництво шкіл на 100%, все інше, включно з дорогами - на 95%), і грошей на це з "ковідного фонду" ні копійки не взяв. Ну і "вишенька на торті": виявляється, на "думку експертів", саме Чернишов успішно провів адміністративно-територіальну реформу, завдяки тому, що "вдалося налагодити діалог з місцевим самоврядуванням", у чому йому допоміг досвід роботи на посаді глави державної обласної адміністрації в Київській області!" - зазначив Гаврилечко.

При цьому він нагадав, що на посаді голови Київської ОДА Чернишов пропрацював з 28 жовтня 2019 по 3 березня 2020 року. "Тобто ... 4 календарні місяці та один тиждень. З урахуванням же новорічних свят, реально, близько 3,5 місяців. І ось за цей час він отримав досвід, що дозволив йому провести адмінтерреформа? Так він просто геній публічного адміністрування якийсь! Ну просто ненаукова фантастика і повторення порошенківських "144 реформ"!" - додав блогер.

Також він висловив здивування, ким з колег-експертів дійсно "високо оцінюється робота голови Мінрегіону Олексія Чернишова", додавши, що особисто він вже пів року бачить "виключно коментарі" фак-апів", починаючи від провалу реформування такого корупційного монстра як ДАБІ паном Чернишовим "і закінчуючи" чудесами з "Великим будівництвом".

"Шановні представники ЗМІ, не вважайте за працю, публікуючи ту чи іншу експертну думку - не полінуйтеся послатися на експерта і привести хоч парочку його регалій. Для вас це не складе особливих труднощів, а експерту - приємно. І його колеги зможуть, якщо що, підтримати його своїм коментарем. Плюс до цього, ще й на інтерв'ю для вашого видання погодяться в майбутньому з більшим завзяттям і пристрастю. До того ж слід пам'ятати і про те, що деанонімізація завжди викликає більше довіри, ніж, нехай і заслужене і перевірене часом джерело типу "ОБС" (одна баба сказала)", - підсумував Гаврилечко.

Як раніше повідомляв RegioNews, "Велике будівництво": Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського.

Нагадаємо, новорічний подарунок Зеленському: Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку.

Також повідомлялося, що міністр Чернишов намагається уникнути відповідальності за провалену реформу ДАБІ.

Як вважає експерт Глеба, міністр Чернишов свідомо зірвав реформу ДАБІ та має за це відповісти.