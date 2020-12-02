СНБО призывает местные советы немедленно провести сессии: в чем причина

Новоизбранные местные советы должны присоединиться к борьбе с пандемией COVID-19

Новоизбранные местные советы должны присоединиться к борьбе с пандемией COVID-19

Фото: Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал местные советы безотлагательно провести сессии после местных выборов.

Открытое письмо к местным советам Данилов опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

Он призвал новоизбранных представителей местной власти сосредоточиться на вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важно безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должен быть рассмотрен вопрос преодоления негативных последствий распространения COVID-19 в каждой области, каждом районе, городе, поселке, селе", - пишет секретарь СНБО.

Данилов акцентировал внимание на том, что распространение болезни коронавируса уже унесло жизни 12 717 украинцев, а еще 758 264 человек с начала года заболели, это является угрозой чрезвычайно высокого уровня.

Он призвал местные власти осознать ответственность перед избирателями и отметил, что благодаря реформе децентрализации местные власти получили широкие полномочия для реализации программ, нацеленных на улучшение жизни жителей общин.

Напомним, ранее в СНБО подтвердили, что власть введет локдаун в декабре или в январе.