Секретарем нового Киевсовета и заместителем Кличко стал "ударовец" Бондаренко
Депутаты Киевского городского совета во время заседания в четверг, 3 декабря избрали Владимира Бондаренко от партии "УДАР" заместителем мэра города и секретарем Киевсовета.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета, передает RegioNews.
Кандидатуру Бондаренко поддержали 114 депутатов из 119 присутствующих во время тайного голосования.
Бондаренко на эту должность предложил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что знает Бондаренко много лет, что он "компетентный, эффективный, компромиссный и сможет выполнять свои обязанности".
Справка: Владимиру Бндаренку 35 лет, по образованию он адвокат. Во время местных выборов был избран депутатом Киевсовета от партии "Удар", 8 номер в списке. За него отдали голоса 1006 избирателей. Работает в команде Кличко более 10 лет. С 2007 по 2013 год был помощником Кличко в Киевсовете. В 2013-2014 годах был помощником Кличко в Верховной Раде. С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА.
В 2017 году стал фигурантом расследования программы "Схемы" относительно поддельного диплома и был уволен. В последнее время был советником мэра Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, 1 декабря Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра, он начал исполнять обязанности мэра после выборов.
Также мы писали, что Кличко хочет взять себе в заместители по КГГА советницу главы ОП Ермака.
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