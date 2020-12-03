Секретарем нового Киевсовета и заместителем Кличко стал "ударовец" Бондаренко

С 2014 по 2017 год Владимир Бондаренко работал руководителем аппарата КГГА и был уволен после скандала с дипломом

С 2014 по 2017 год Владимир Бондаренко работал руководителем аппарата КГГА и был уволен после скандала с дипломом

Фото: из открытых источников

Депутаты Киевского городского совета во время заседания в четверг, 3 декабря избрали Владимира Бондаренко от партии "УДАР" заместителем мэра города и секретарем Киевсовета.

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