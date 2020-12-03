Секретарем нової Київради і заступником Кличка став "ударівець" Бондаренко
Депутати Київської міської ради під час засідання у четвер, 3 грудня обрали Володимира Бондаренка від партії "УДАР” заступником мера міста і секретарем Київради.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради, передає RegioNews.
Кандидатуру Бондаренка підтримали 114 депутатів із 119 присутніх під час таємного голосування.
Бондаренка на цю посаду запропонував мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що знає Бондаренка багато років, що він "компетентний, ефективний, компромісний і зможе виконувати свої обов’язки".
Довідка: Володимиру Бндаренку 35 років, за освітою він адвокат. Під час місцевих виборів був обраний депутатом Київради від партії "Удар", 8 номер у списку. За нього віддали голоси 1006 виборців. Працює у команді Кличка понад 10 років. З 2007 по 2013 рік був помічником Кличка у Київраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді. З 2014 по 2017 рік працював керівником апарату КМДА.
У 2017 році став фігурантом розслідування програми "Схеми" стосовно підробленого диплома і був звільнений. Останнім часом був радником мера Києва і секретарем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, 1 грудня Кличко на першому засіданні новообраної Київради склав присягу мера, він почав виконувати обов'язки мера після виборів.
Також ми писали, що Кличко хоче взяти собі в заступники по КМДА радницю глави ОП Єрмака.
Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Києві.