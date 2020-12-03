Секретарем нової Київради і заступником Кличка став "ударівець" Бондаренко

З 2014 по 2017 рік Володимир Бондаренко працював керівником апарату КМДА і був звільнений після скандалу з дипломом

З 2014 по 2017 рік Володимир Бондаренко працював керівником апарату КМДА і був звільнений після скандалу з дипломом

Фото: із відкритих джерел

Депутати Київської міської ради під час засідання у четвер, 3 грудня обрали Володимира Бондаренка від партії "УДАР” заступником мера міста і секретарем Київради.

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