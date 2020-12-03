Кличко хочет взять себе в заместители по КГГА советницу главы ОП Ермака

Сначала на эту должность предлагали Алексея Кулебу, однако впоследствии Кричко предложил советницу Андрея Ермака

Сначала на эту должность предлагали Алексея Кулебу, однако впоследствии Кричко предложил советницу Андрея Ермака

Фото: из открытых источников

Депутаты Киевсовета не буудть голосовать за назначение на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий директора Департамента городского благоустройства КГГА Алексея Кулебы.

Об этом сообщает издание "Киеввласть" со ссылкой на сегодняшнее заседание Киевсовета, передает RegioNews.

По информации издания, мэр Киева передумал и предложил на эту должность депутата Киевсовета от "Слуги народа", советницу председателя Офиса президента Андрея Ермака по спорту Елену Говорову.

За нее на выборах 25 октября 2020 года в округе проголосовали всего 170 избирателей.

Сразу после принятия повестки дня депутат Киевсовета от "УДАРа" Владимир Бондаренко предложил исключить из нее второй пункт, в котором говорилось о согласовании кандидатуры Алексея Кулебы на должность заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Он объяснил это тем, что Киевский городской председатель выдвинул другую кандидатуру", - пишет издание.

Позже Владимир Бондаренко уточнил, что этой кандидатурой является Елена Говорова, которая была избрана депутатом Киевсовета от партии "Слуга народа" по общегородскому списку.

Справка: Елена Говорова - советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака по вопросам спорта, бронзовая медалистка по легкой атлетике в тройном прыжке на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год), бронзовая медалистка Чемпионата мира по легкой атлетике в тройном прыжке (1997 год). Также она известна как спортивный тележурналист: во время Олимпиады в Пекине (2006 года) вместе с Романом Вирастюком вела программу, во время Олимпиады в Лондоне 2012 года вместе с Савиком Шустером вела "Олимпийские страсти” на Первом национальном телеканале. Елена Говорова – полный кавалер ордена княгини Ольги. Работала бренд-амбассадором Herbalife. Бывший директор общего с мужем, спортивным журналистом Владимиром Шевченко, маркетингового агентства "Media-Sport”.

Говорова была избрана депутатом Киевсовета на местных выборах 25 октября 2020 года от партии "Слуга народа”. В едином общегородском избирательном списке "Слуги народа” Говорова значилась под №3. В списке по округу №8 (Печерский район) занимала №4. На округе конкретно за нее проголосовали 170 избирателей (из тех, кто голосовал за общий список; непроходное место на округе). Была избрана по общегородскому списку.

Напомним, 1 декабря Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра, он начал исполнять обязанности мэра после выборов.

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