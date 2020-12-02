Харьковский городской совет принял бюджет на 2021 год: что известно

"За" проголосовали 55 депутатов

"За" проголосовали 55 депутатов

Фото: из открытых источников

Сегодня, 2 декабря, на 38 сессии Харьковского городского совета VII созыва был принят бюджет города на 2021 год с запланированными доходами на уровне 15,6 млрд грн и расходами на уровне 15,4 млрд грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию городского совета.

На сессии присутствуют представители Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Сообщается, что для работы сессии зарегистрировались 66 депутатов.

После, заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева представила депутатам основные показатели бюджета Харькова на 2021 год.

По ее словам, доходы бюджета планируются на уровне 15,6 млрд грн (общий фонд - 14,97 млрд грн, специальный фонд - 633,7 млн грн). Расходы - на уровне 15,4 млрд грн (общий фонд - 11,3 млрд грн, специальный фонд - 4,12 млрд грн). Резервный фонд бюджета - 81,8 млн грн.

В свою очередь первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов признал, что бюджет на 2021 год не является совершенным, однако призвал депутатов проголосовать за документ.

Так, "За" проголосовали 55 депутатов, против - 1, воздержались - 8.

Ранее сообщалось, что в Харькове ТИК в третий раз опубликовала протокол об итогах выборов.