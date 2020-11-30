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30 ноября 2020, 11:46 108

В Харькове ТИК в третий раз опубликовала протокол об итогах выборов

30 ноября 2020, 11:46 108
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Два предыдущих были отменены в судах по иску кандидата от "Слуги народа" Алексея Ваца
Фото: из открытых источников
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Харьковская городская территориальная избирательная комиссия повторно опубликовала список депутатов, избранных в харьковский городской совет по результатам выборов 25 октября 2020 года.

Список из 84 фамилий размещен на сайте Харьковского горсовета, передает RegioNews.

Перечень избранников не изменился. В списке - те же фамилии, что городская комиссия объявляла уже дважды до и после решений суда.

Ранее сообщалось, что в Харькове отменили новый протокол Харьковской городской ТИК по результатам выборов в городской совет. Таким образом, Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск кандидата в депутаты горсовета Алексея Ваца.

Напомним, что Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в городской совет.

Харьков ТИК суд депутат протокол
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