В Харькове ТИК в третий раз опубликовала протокол об итогах выборов

Два предыдущих были отменены в судах по иску кандидата от "Слуги народа" Алексея Ваца

Два предыдущих были отменены в судах по иску кандидата от "Слуги народа" Алексея Ваца

Фото: из открытых источников

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия повторно опубликовала список депутатов, избранных в харьковский городской совет по результатам выборов 25 октября 2020 года.

Список из 84 фамилий размещен на сайте Харьковского горсовета, передает RegioNews.

Перечень избранников не изменился. В списке - те же фамилии, что городская комиссия объявляла уже дважды до и после решений суда.

Ранее сообщалось, что в Харькове отменили новый протокол Харьковской городской ТИК по результатам выборов в городской совет. Таким образом, Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск кандидата в депутаты горсовета Алексея Ваца.

Напомним, что Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в городской совет.