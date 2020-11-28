В Раде на переписке с любовницей словили нардепа от "Слуги народа"

Свою переписку с любовницей он прикрывал обращением другого нардепа в "Энергоатом"

Свою переписку с любовницей он прикрывал обращением другого нардепа в "Энергоатом"

Фото: tk.media

Журналисты засняли на видео народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Олега Семинского за перепиской с любовницей. Это происходило во время заседания Верховной Рады.

Как передает RegioNews, видео передал изданию "TK Media" журналист Алексей Липовецкий.

Как отмечается в публикации, девушку, с которой общался нардеп зовут Екатерина Демченко, хотя в телефоне депутата она подписана как "Черк Нат Сивер".

Отмечается, что Екатерина Демченко в своем аккаунте в Facebook указала, что работает в "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто". Компания с таким же названием указана в декларации нардепа Семинского - "Автомобiльна компанiя Сiвер-Авто" принадлежит его жене Бушай Татьяне. Также Демченко есть в списке помощников нардепа Семинского.

"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", - пишет Семинский. "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", - получает нардеп ответ от девушки.

Затем этот же контакт звонит нардепу в WhatsApp. Он сбрасывает и перезванивает. Высвечивается номер. По этому номеру в Telegram находит контакт Екатерины Демченко - фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают.

Среди прочего абоненты называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее", а также обмениваются любовными смайлами и комплиментами.

Свою переписку народный депутат Семинский прикрывал обращением другого народного депутата Скороход в "Энергоатом", что и привлекло внимание журналиста.

Напомним, ранее представители "Слуги народа" уже не один раз оказывались в центре громких скандалов. Так, нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Политики не знали, что их разговор записывался, поэтому они себя не сдерживали в выражениях.