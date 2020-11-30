Законопроект о всеукраинском референдуме готов к принятию

Комитет рекомендовал Раде принять его во втором чтении и в целом

Комитет рекомендовал Раде принять его во втором чтении и в целом

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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ВРУ.

Комитет на своем заседании 18 ноября повторно рассмотрел во втором чтении проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум №3612 и замечания Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины в окончательной редакции данного законопроекта.

Во время подготовки ко второму чтению членами Комитета было подано 160 новых предложений к этому законопроекту, которые были рассмотрены на заседании Комитета.

В общем, во время рассмотрения законопроекта Комитетом обработано 1386 предложений, поступивших от 49 народных депутатов как субъектов права законодательной инициативы, из которых: 366 предложений учтены, 39 - учтены частично, 52 - учтены редакционно, 929 - отклонены. Комитетом также поддержаны поправки и предложения, направленные на учет рекомендаций, высказанных в срочном совместном заключении Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), - указано в сообщении.

Сообщается, что, в частности, это предложения относительно:

- одновременного проведения общегосударственных, очередных местных выборов и всеукраинского референдума;

- требований к формулировке вопроса, который выносится на всеукраинский референдум;

- проведения теледебатов между участниками процесса всеукраинского референдума.

Кроме того, согласно рекомендациям Венецианской комиссии был увеличен срок сбора подписей под инициативой о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, усовершенствован алгоритм остановки и возобновления процесса всеукраинского референдума из-за обстоятельств, которые являются основаниями для его приостановления, установлен период, в течение которого закон или отдельные его положения, утратившие силу по результатам всеукраинского референдума, не могут быть приняты парламентом в той же редакции и тому подобное. По результатам рассмотрения во втором чтении Комитет принял заключение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3612 во втором чтении и в целом, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что введение локдауна не будет касаться Верховной Рады.