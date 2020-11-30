Четыре нарушения за сутки: в штабе ООС рассказали о работе диверсионной группы боевиков

Диверсанты использовали БПЛА для разведки

Диверсанты использовали БПЛА для разведки

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза пренебрегли договоренностями, вступившими в силу 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили в районе населенного пункта Екатериновка, применив на этом участке гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра.

Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружили выдвижения диверсионно-разведывательной группы противника. Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел.

На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его вражеские диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается "тишина", нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано одно нарушение договоренностей.