Госбюджет на 2021 год могут принять на внеочередном заседании

Кроме госбюджета нужно принять еще много законов именно в этом году

Кроме госбюджета нужно принять еще много законов именно в этом году

Фото: из открытых источников

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что бюджет на 2021 год будет принят на внеочередном заседании.

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия заявил в субботу перед совместным заседанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций. Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без обсуждения", - сказал Арахамия. Напомним, ранее Арахамия рассказал, что законопроекты, которые направлены на разрешение ситуации с Конституционным судом, могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря.

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