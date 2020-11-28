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Госбюджет на 2021 год могут принять на внеочередном заседании
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28 ноября 2020, 16:02 7

Госбюджет на 2021 год могут принять на внеочередном заседании

28 ноября 2020, 16:02 7
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Кроме госбюджета нужно принять еще много законов именно в этом году
Кроме госбюджета нужно принять еще много законов именно в этом году
Фото: из открытых источников
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Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что бюджет на 2021 год будет принят на внеочередном заседании.

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия заявил в субботу перед совместным заседанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без обсуждения", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, что законопроекты, которые направлены на разрешение ситуации с Конституционным судом, могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря.

Давид Арахамия Слуга народа партия бюджет фракция
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