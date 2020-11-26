В Минцифре рассказали, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи

Финансовая помощь будет предоставляться однократно

Финансовая помощь будет предоставляться однократно

Фото: из открытых источников

По восемь тысяч гривен финансовой помощи получат более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина "выходного дня".

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Так, на помощь от государства могут рассчитывать те работники или ФЛП, которые имеют одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:

47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 - Временного размещения;

56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 - Демонстрация кинофильмов;

90 - Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

93 - Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

"Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объем по данному направлению составит 10 млрд гривен", - отметил Федоров.

По его словам, финансовая помощь будет предоставляться однократно.

Программа поддержки инициативы президента Украины принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.

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