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26 ноября 2020, 08:42 10

В Минцифре рассказали, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи

26 ноября 2020, 08:42 10
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Финансовая помощь будет предоставляться однократно
Финансовая помощь будет предоставляться однократно
Фото: из открытых источников
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По восемь тысяч гривен финансовой помощи получат более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина "выходного дня".

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Так, на помощь от государства могут рассчитывать те работники или ФЛП, которые имеют одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:

  • 47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
  • 55 - Временного размещения;
  • 56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
  • 59.14 - Демонстрация кинофильмов;
  • 90 - Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;
  • 93 - Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

"Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объем по данному направлению составит 10 млрд гривен", - отметил Федоров.

По его словам, финансовая помощь будет предоставляться однократно.

Программа поддержки инициативы президента Украины принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.

Напомним, Кабмин может ввести жесткий локлаун на новогодние праздники - Шмыгаль.

коронавирус вакцина карантин Минцифры бюджет
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