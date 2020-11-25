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25 ноября 2020, 18:43 2

Киевский облсовет провалил выборы главы

25 ноября 2020, 18:43 2
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Ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов
Ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов
Фото пресс-службы Киевского облсовета
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На должность главы Киевского облсовета претендовали кандидаты от «Слуги народа» и от «За майбутне».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевского облсовета.

Выборы главы Киевского облсовета не стали результативными.

Партия "Слуга народа" выдвигала своего кандидата Александра Склярова. Он получил 38 из 43 необходимых для избрания голосов. За кандидата от партии "За майбутне" Ярослава Москаленко проголосовали 42 депутата - не хватило одного голоса для избрания.

В работе первой сессии Киевского облсовета объявили перерыв.

Напомним, ранее сообщались результаты выборов-2020 в Киевской области.

выборы Киевская область облсовет Слуга народа За майбутне
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