Киевский облсовет провалил выборы главы
Ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов
Ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов
На должность главы Киевского облсовета претендовали кандидаты от «Слуги народа» и от «За майбутне».
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевского облсовета.
Выборы главы Киевского облсовета не стали результативными.
Партия "Слуга народа" выдвигала своего кандидата Александра Склярова. Он получил 38 из 43 необходимых для избрания голосов. За кандидата от партии "За майбутне" Ярослава Москаленко проголосовали 42 депутата - не хватило одного голоса для избрания.
В работе первой сессии Киевского облсовета объявили перерыв.
Напомним, ранее сообщались результаты выборов-2020 в Киевской области.
В полиции назвали количество дел, которые открыли с начала избирательной кампанииВсе новости »
25 ноября 2020, 17:28Кабмин придумал, как бороться с клонами кандидатов на выборах
25 ноября 2020, 17:11В Раде назвали гендерные квоты на выборах главным успехом года
25 ноября 2020, 13:44
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги