Торговали несуществующими товарами: киберполиция разоблачила интернет-мошенников

Сумма ущерба пострадавших граждан составляет более полмиллиона гривен

Сумма ущерба пострадавших граждан составляет более полмиллиона гривен

Фото: Нацполиция

Сотрудники противодействия киберпреступлениям Волынской, Запорожской и Львовской областей совместно со следователями полиции разоблачили пятерых человек в интернет-мошенничестве. Они продавали в сети интернет несуществующие товары.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции НПУ.

Таким образом правонарушители обманули более 120 граждан. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более полмиллиона гривен.

Сообщается, что трое жителей Луцка в соцсети предлагали купить несуществующую женскую одежду. В Запорожье киберполицейские разоблачили местного жителя, который создал собственный сайт, где обманывал покупателей под предлогом продажи мебели.

Житель Львова размещал объявления о продаже несуществующих товаров в групповых-тематических чатах в мессенджерах. Мужчина предлагал к покупке кроссовки по значительно заниженным ценам. Такую стоимость аргументировал тем, что он является "оптовым поставщиком".

Во всех случаях злоумышленники требовали от покупателей полную или частичную предоплату на карточки. После получения денег, фигуранты блокировали клиентов и не выполняли своих обязательств", - сообщили в полиции.

По всем фактам открыты уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве при попытке завладения 500 тысячами долларов, задержали двух мошенников.