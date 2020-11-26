Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства

Кабмин планирует утвердить государственный бюджет на 2021 год

Кабмин планирует утвердить государственный бюджет на 2021 год

Фото: КМУ

Сегодня, 26 ноября, в 18:00 состоится внеочередное заседание правительства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

"26 ноября под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства", - говорится в сообщении.

Там отметили, что начало - ориентировочно в 17:00, однако впоследствии стало известно, что заседание состоится на час позже - в 18:00.

Напомним, сегодня Министерство финансов передало в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год.