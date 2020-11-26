Дело о мошенничестве эксчиновницы Офиса Президента направлено в суд

Вместе с сообщниками он за вознаграждение обещала организовать назначение члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

Вместе с сообщниками он за вознаграждение обещала организовать назначение члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

Фото из открытых источников

Трое сообщников в обмен на 300 тыс. долл. США обещали организовать назначение на должность члена наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Их разоблачили и задержали после получения первого транша в размере 150 тыс. долл. США.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

В суд направлено обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы Департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Украины, экс-заместительницы министра культуры Украины и руководителя юридической компании. Досудебное расследование закончено, действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК Украины.

Следствие установило, что указанные лица в обмен на 300 тыс. долл. США обещали организовать назначение на должность члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Их разоблачили и задержали непосредственно после получения первого транша в размере 150 тыс. долл. США с оговоренной суммы.

В ноябре 2019 года участникам преступления сообщили о подозрении. В июле 2020 года материалы уголовного производства открыли для ознакомления стороне защиты.

В связи с затягиванием подозреваемых и их защитников при ознакомлении с материалами уголовного производства, 16 октября 2020 года суд установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами, - сообщают в НАБУ.

Кроме того, решениями следственных судей подтверждена законность и обоснованность подозрения бывшей руководительнице Департамента Офиса Президента Украины и экс-заместительницы министра культуры Украины в совершении ими покушения на мошенничество.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников депутатов.