Три нарушения за сутки: в штабе ООС рассказали о действиях боевиков на Донбассе

Ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужевки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

О нарушении режима прекращения огня и использования вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее, боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе. К сожалению, от пули снайпера погиб военный.