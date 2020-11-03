Марцинкив снова возглавит Ивано-Франковск
Он набрал 84,78% голосов на выборах 25 октября
Он набрал 84,78% голосов на выборах 25 октября
Мэром Ивано-Франковска переизбрали члена ВО «Свобода» Руслана Марцинкива.
Об этом в Facebook сообщил председатель "Свободы" Олег Тягнибок, передает RegioNews.
По его данным, Марцинкив набрал 84,78% голосов. Он будет на этой должности второй срок. Впервые мэром Франковска его избрали в 2015 году.
Объявлены официальные результаты выборов в Ивано-Франковске. Председатель Ивано-Франковской городской организации ВО "Свобода"...Posted by Олег Тягнибок on Tuesday, November 3, 2020
Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андрийович заявил, что сложит полномочия, поскольку его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.
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