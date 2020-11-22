Во Львове по результатам экзит-пола побеждает Садовой
Во втором туре выборы городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовой ("Самопомич"), а кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка занимает второе место.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report и обнародованного 22 ноября после окончания голосования, пишет RegioNews.
Как известно, в первом туре выборов мэра Львова, который состоялся 25 октября, победил Садовой, получив поддержку чуть более 40% избирателей. Однако полученного результата не хватило для окончательной победы. Синютку в первом туре поддержали чуть более 31% избирателей.
Напомним, повторное голосование на выборах мэра завершилось в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.