На Ровенщине СБУ задержала более десятка янтарекопателей
В Ровенской области на территории государственного лесхоза в Сарненском районе правоохранители во время рейда обнаружили группу нелегальных старателей, которые готовили участок под добычу "солнечного камня".
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
На месте незаконного промысла правоохранители обнаружили 13 участников группы, которые использовали мотопомпы, автотранспорт и экскаватор. Злоумышленники прокопали канаву для подвода воды в место добычи янтаря-сырца", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители изъяли экскаватор, две мотопомпы кустарного производства, орудия, предназначенное для незаконной добычи янтаря-сырца, автомобиль и около 4 кг "солнечного камня".
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам, следственные действия продолжаются.
Напомним, в "Борисполе" задержали контрабандиста с уникальными камнями янтаря.