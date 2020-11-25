Нардепы заявили Генпрокурору и ГБР об уголовном правонарушении Рената Кузьмина

Написали заявление за инициирование неправомерного уголовного дела

Написали заявление за инициирование неправомерного уголовного дела

Фото из открытых источников

Сегодня нардеп Ярослав Юрчишин направил в Офис генпрокурора и Государственного бюро расследований заявление об уголовном правонарушении, совершенном Ренатом Кузьминым, который инициировал неправомерное уголовное дело о признании Революции Достоинства «государственным переворотом».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу партии "Голос".

Депутаты просят как можно быстрее, но не позднее 24 часов с момента получения заявления, открыть уголовное производство в отношении Рената Кузьмина по статье 383 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 5 лет заключения за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении.

Заявление подписали депутаты "Голоса", а также отдельные депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Слуги народа".

Заявители отмечают, что сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной.

В частности, он принимал участие в выборах Президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатом которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ господина Медведчука. Собственно, это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет, проведенных в Крыму, на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию Достоинства и ее участников, - прокомментировал народный депутат Ярослав Юрчишин.

Заявители подчеркнули, что представление заведомо ложных сведений о преступлении, а также обвинение конкретных лиц в несуществующем преступлении — это статья 383 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность до 5 лет заключения.

Расследоваться должны не фантазии коллективного Януковича, а реальные действия его прихвостней, которые пытаются переписать историю, - добавил Юрчишин.

Напомним, ранее сообщалось, что против Турчинова завели дело по заявлению депутата от ОПЗЖ.