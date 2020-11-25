Нардепи заявили Генпрокурору та ДБР про кримінальне правопорушення Рената Кузьміна

Написали заяву за ініціювання неправомірної кримінальної справи

Написали заяву за ініціювання неправомірної кримінальної справи

Фото з відкритих джерел

Сьогодні нардеп Ярослав Юрчишин скерував до Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань заяву про кримінальне правопорушення, скоєне Ренатом Кузьміним, який ініціював неправомірну кримінальну справу про визнання Революції Гідності «державним переворотом».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії "Голос".

Депутати просять якнайшвидше, але не пізніше 24 годин з моменту отримання заяви, відкрити кримінальне провадження щодо Рената Кузьміна за статтею 383 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 5 років ув'язнення за завідомо неправдиве повідомлення про злочин та завідомо неправдиві обвинувачення в участі в такому злочині.

Заяву підписали депутати "Голосу", а також окремі депутати фракцій "Європейської солідарності" та "Слуги народу".

Заявники зазначають, що сам Ренат Кузьмін неодноразово визнавав зміну влади у 2014 році легітимною.

Зокрема, він брав участь у виборах Президента в 2014 році, а також у парламентських виборах 2019 року, за результатом яких отримав депутатський мандат від проросійської ОПЗЖ пана Медведчука. Власне, це і дозволило пану Кузьміну повернутися після 5 років переховування в Криму, на територію України й намагатися дискредитувати Революцію Гідності та її учасників, - прокоментував народний депутат Ярослав Юрчишин.

Заявники наголосили, що подання завідомо неправдивих даних про злочин, а також обвинувачення конкретних осіб в неіснуючому злочині — це стаття 383 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність до 5 років ув'язнення.

Розслідуватись мають не фантазії колективного Януковича, а реальні дії його посіпак, які намагаються переписати історію, - додав Юрчишин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти Турчинова завели справу за заявою депутата від ОПЗЖ.