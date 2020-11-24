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24 ноября 2020, 11:50 99

Офис генпрокурора расследует участие более 250 иностранцев в составе боевиков Донбасса

24 ноября 2020, 11:50 99
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В ОРДЛО воюют наемники из более чем 30 стран
Фото: из открытых источников
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Офис генпрокурора расследует уголовные производства в отношении 250 наемников из 31 страны мира, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков против Украины.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал в интервью ZN.UA, передает RegioNews.

Что касается других иностранных граждан, то у нас есть уголовные производства, зарегистрированные по факту участия 250 наемников из 31 страны мира. География широкая: Европа, Азия, Америка", - сообщил Мамедов.

По его словам, среди наемников преимущественно снайперы, пулеметчики, разведчики и артиллеристы в таких иррегулярных, не предусмотренных законом вооруженных формированиях как "Восток", "Призрак", "Оплот", "Пятнашка" и другие. Некоторые из них становились командирами дивизионов и рот.

В целом же ОГПУ расследует более 20 тысяч уголовных преступлений в более чем пяти тысячах производств. Эта статистика охватывает все преступления, связанные с вооруженным конфликтом. В них фигурирует почти 9,5 тысячи человек, из которых сотни граждан РФ, в том числе высшее политическое и военное руководство страны-агрессора.

Напомним, 24 ноября стартуют очередные переговоры по Донбассу на уровне Трехсторонней контактной группы. Переговоры в формате видеоконференции продлятся в течение двух дней.

ОРДЛО Офис генпрокурора Донбасс война преступление боевики
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