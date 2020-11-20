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20 ноября 2020, 11:50 44

Венедиктова отчиталась о расследовании по делам Майдана

20 ноября 2020, 11:50 44
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Уже было объявлено о подозрении 26 правоохранителям, среди которых 2 прокуроры и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам
Уже было объявлено о подозрении 26 правоохранителям, среди которых 2 прокуроры и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана. Сообщено о подозрении 37 лицам.

Об этом она заявила в видеообращении, пишет RegioNews.

По ее словам, прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных процессах, охватывающих свыше 4300 эпизодов правонарушений.

Также генпрокурор сообщила, что было объявлено о подозрении 26 правоохранителям, среди которых 2 прокуроры и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

По ее словам, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти.

Напомним, ранее стала известна причина остановки заочных дел по Майдану.

Украина криминал Майдан дело генпрокурор
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